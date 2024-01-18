В Таїланді напівоголений росіянин з сокирою влаштував дебош на Пхукеті (фото)

В Таїланді в адміністрацію Пхукета проник напівоголений чоловік, який ще і є громадянин РФ, та влаштував там дебош. З собою він мав сокиру.

Про це пише видання KhaoSod.

Як зазначається, інцидент стався вночі 17 січня в адміністрації Пхукета. Туди проник напівоголений чоловік із сокирою та влаштував дебош. Він розбив скляні двері офісу місцевого губернатора

Першим чоловіка помітив охоронець, який почув дзвінок телефону та вирішив перевірити, чи перебуває хтось в приміщенні. Виявилося, що там, на першому поверсі біля ліфта, ховався невідомий.

Його співробітники служби безпеки намагалися затримати, проте він втік. Згодом вже на місце події прибули поліцейські, які помітили сліди крові на підлозі. Під столом помічника губернатора лежала пожежна сокира. Знаряддя також було залите кров'ю.

Згодом підозрюваного вдалося затримати. Ним виявився 24-річний громадянин РФ. Його доправили до психлікарні з попереднім діагнозом: “психічний розлад”.

Нагадаємо, що в Росії літак двічі не зміг вилетіти до Таїланду – 387 пасажирів застрягли в аеропорту.

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