"В тебе що, немає дому?": у Німеччині звільнили українця після сварки з начальником

Німеччина / © Pexels

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У Німеччині через зауваження на роботі звільнили українця, після чого компанія вирішила більше не наймати інших громадян України.

Про це у своєму TikTok-акаунті розповів Злат Корнелюк постраждалий під нікнеймом koorneliuk.

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Робота в Німеччині: чому звільнили українця

За словами автора відео, пів року тому його звільнили з робочого місця в німецькій компанії через словесну перепалку з керівництвом.

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«А тиждень тому я дізнався, що чувак, який звільнив мене, більше не наймає українців в компанію через мене», — зазначив блогер.

Конфлікт стався, коли хлопець прийшов на 20 хвилин раніше та сів поїсти. Заступник директора, який саме зайшов у кімнату, обурився через його перекус.

«Коли він побачив, що я їм, він подивився на мене дуже дивно. Я не зрозумів, у чому питання. Хоча я в перший день відчув, що в нього погана енергетика. Він сказав мені фразу: „В тебе що, немає дому, що ти тут їси?“ В той момент я не знав, що мені відповісти. Я вивчив один метод. Я памʼятав, що коли люди кажуть тобі щось дуже абсурдне, невлучне, ідіотське, постав їм запитання, що вони мають на увазі. Раз, два, три. До тих пір, поки вони перестануть задавати це запитання. І от я так і зробив», — розповів українець.

Коли заступник не зміг пояснити свої претензії й пішов, українець поскаржився головному керівнику. Однак наступного дня шеф відповів, що працівник усе вигадав і нічого не було. За словами автора, того заступника в компанії дуже поважають, адже він працює там уже 20 років. Отримана відповідь вибила хлопця з колії та викликала емоційну реакцію.

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«В той момент я почувався дитиною, яку ніхто не може захистити. Тобто проти якої всі налаштовані, на яку всім байдуже. Як в мене і було в дитинстві. Тому це і є моїм тригером», — зазначив блогер.

Хлопцеві запропонували особисто поспілкуватися із заступником керівника. Попри початковий страх українець почав наводити свої аргументи. Однак керівник відмовлявся визнавати свою непровоту, і розмова швидко переросла в суперечку. Згодом страх змінився на обурення.

«Я казав йому факти, але казав дуже грубо. Я його попустив, як тільки міг. У результаті цього мене звільнили», — резюмував юнак.

Згодом хлопець дізнався, що цей керівник взагалі припинив наймати українців. Також з’ясувалося, що той підтримує партію «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти мігрантів та ЛГБТ. Блогер додав, що йому прикро за інших співвітчизників, які шукають роботу, але сам він однаково не зміг би довго працювати в такій атмосфері.

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