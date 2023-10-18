В Тель-Авіві існує загроза терактів: посол України розповів про загострення ситуації

У Тель-Авіві, Ізраїль, станом на зараз існує велика загроза терактів з боку терористів ХАМАС. На в'їздах до міста та у самому місті багато блокпостів. Ситуація не покращується, а лише загострюється.

Про це 18 жовтня в ефірі телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Пусто (у Тель-Авіві - ред.) – ніби Київ після Різдва, абсолютно немає ні людей ні машин. І зараз більша загроза від терористів, ніж від ракет. Вчора і позавчора були перестрілки, поліція затримала арабів, які намагалися вчинити теракт на території Тель-Авіва на мотоциклах, автівках – це більша загроза, ніж ракети", - розповів посол.

Євген Корнійчук також додав, що ракети з Сектора Гази по Ізраїлю долітають рідко, але це зовсім інші ракети, ніж ті, якими РФ атакує Україну.

"Я ні в якому разі не говорю про меншу небезпеку, але ці саморобні штуки, якими ХАМАС обстрілює центральну частину Ізраїля, неможливо порівняти з тими ракетами, якими обстрілюють Харків, Херсон чи Запоріжжя. Люди слухняно йдуть до укриття, коли лунають сирени. В Ізраїлі наразі є більша небезпека терактів, поліція чатує дуже уважно, багато блокпостів у місті. Ситуація, на жаль, не покращується, а лише загострюється", - розповів посол України в Ізраїлі.

Нагадаємо, з Ізраїля 17 жовтня відправили тіло загиблої українки.

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