В Тель-Авіві поліцейські ліквідували терориста, який в'їхав в натовп людей (відео)

Водій намагався стріляти в людей, які хотіли йому допомогти, але був ліквідований поліцією.

У п'ятницю, 7 квітня, в ізраїльському місті Тель-Авів водій-терорист спочатку вʼїхав у натовп на вулиці Койфман, після чого почав стріляти у людей.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

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За попередніми даними, автомобіль, за кермом якого був терорист, скоїв наїзд на групу людей на вулиці Койфман (район парку Чарльз Клор), після чого машина перекинулася.

Очевидці повідомляють, що водій почав стріляти в людей, які хотіли йому допомогти, бо думали, що це ДТП, після чого терорист був ліквідований поліцією.

Влада повідомляє про одного загиблого туриста з Італії та шістьох постраждалих.

"Констатовано смерть чоловіка приблизно 30 років (від вогнепальних поранень). У лікарні доставлені шестеро постраждалих з травмами легкої та середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 квітня, з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі Ізраїлю. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і покалічили людей.

У відповідь у ніч проти 7 квітня ізраїльські винищувачі знищили три фабрики з виробництва зброї у Секторі Гази.

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