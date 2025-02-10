В Третій штурмовій висловилися про план Трампа закінчити війну в Україні

Плану закінчення війни в Україні у президента США Дональда Трампа немає, хоча наміри присутні.

Про це сказав Максим Жорін "Мосе", екскомандир полку "Азов", підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр.

"Можу для вас скоротити всю масу щоденних новин про Трампа і війну в Україні до двох тез: наміри у нього є, жодного плану немає", - написав він.

На його думку, США можуть впливати на світову політику і робитимуть це ще наполегливіше.

"Але війна в Україні - задача не з простих. Особливо враховуючи небажання росії дотримуватися будь-яких домовленостей", - додав він.

Жорін також наголосив, що не можна жити в режимі очікування.

"І в системі надій на когось зі сторони. Як би не склалося і хто би не привів нас до переговорів, важливо зрозуміти: в якій точці буде Україна в той момент, коли таки прийде час зафіксувати якийсь результат, залежить виключно від українців", - додав він.

Нагадаємо, в The Guardian зазначали, що виконати свою обіцянку припинити війну в Україні президенту США Дональду Трампу буде нелегко. Також там висловили думку, що він може скотитися до політики злісного нехтування Україною, особливо якщо Київ займе жорстку переговорну позицію.

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