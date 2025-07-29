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В центрі Нью-Йорка стрілець убив п’ятьох людей і застрелився
У центрі Нью-Йорка озброєний чоловік влаштував масову стрілянину у хмарочосі.
Увечері понеділка, 29 липня, озброєний чоловік відкрив вогонь у 44-поверховому хмарочосі в центрі Мангеттена у Нью-Йорку.
Унаслідок стрілянини загинули щонайменше п’ятеро осіб, зокрема поліцейський. Ще кілька людей дістали поранення, повідомляє The New York Post.
27-річного нападника ідентифікували як Шейна Тамуру, мешканця Лас-Вегаса. За інформацією джерел, він увірвався до будівлі близько 18:30 за місцевим часом із гвинтівкою в руках і почав стріляти по людях під час вечірнього транспортного піку.
Камери спостереження зафіксували, як нападник спокійно прогулювався біля входу в хмарочос, тримаючи штурмову гвинтівку, перш ніж розпочати бійню.
За словами джерел, щонайменше один поліцейський дістав поранення в спину та помер у лікарні. Четверо цивільних також були вбиті, кількох інших госпіталізували.
Після атаки стрілець забарикадувався на 33-му поверсі, де й був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням.
Раніше повідомлялося, що у Лексінгтоні, штат Кентуккі, підозрюваний, вбивши поліцейського, відкрив стрілянину в церкві, загинули дві жінки.
Ми раніше інформували, що у Швеції в місті Уппсала невідомий влаштував стрілянину, в якій загинули троє людей.