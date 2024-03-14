В Туреччині команда охоронців президента Реджепа Таїпа Ердогана потрапила в ДТП: є загиблі

Ердоган на виступі в Ширнаку висловив співчуття рідним загиблого.
В Туреччині команда охоронців президента Реджепа Таїпа Ердогана потрапила в ДТП у провінції Ширнак. Внаслідок чого загинув поліцейський, ще троє людей постраждали.
Про це повідомили в ефірі телеканалу TRT Haber.
“На шосе Джізре-Нусайбін кортеж зіткнувся з джипом, який перевозив поліцейських, що чергували в межах програми президента Ердогана у провінції Ширнак”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП загинув поліцейський, ще троє людей отримали різні типи травм. Президент Ердоган на виступі в Ширнаку висловив співчуття рідним загиблого та побажав щонайшвидшого одужання постраждалим.
Нагадаємо, що Ердоган заявив, що збирається йти з політики.
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