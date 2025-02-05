В Туреччині незабаром чекають на початок мирних ініціатив: які дати названі

Туреччина традиційно виступає за мирне врегулювання конфлікту та вже неодноразово пропонувала свої посередницькі послуги.

В Туреччині сподіваються на активізацію мирних ініціатив щодо України вже до кінця червня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю виданню Anadolu.

"Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів РФ і США необхідна закулісна робота, підготовка до неї", - наголосив він.

За його словами, Анкара готова надати підтримку у проведенні дипломатичних переговорів та сприяти стабілізації ситуації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін часто заявляє, мовляв, готовий повернутися до так званих Стамбульських угод та нібито розпочати мирні переговори з Україною. Втім, Київ це заперечує.

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