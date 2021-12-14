В Туреччині перекинувся пасажирський автобус: десятки людей травмовані

Двоє людей померли на місці трагедії.

Пасажирський автобус перекинувся на півночі Туреччини - двоє людей загинули, ще 24 травмованих, стан деяких із них важкий.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

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Аварія сталася рано-вранці на автомагістралі Амасія-Чорум. Чи були серед пасажирів іноземці — наразі невідомо. Автобус прямував з туристичного Ізміра до Токату.

На місці автотрощі працюють медики та пожежники. Достеменні причини аварії з’ясовують слідчі.

За попередньою версією, водій не впорався з кермуванням на слизькій після дощу дорозі.

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