В Туреччині перекинувся пасажирський автобус: десятки людей травмовані

Двоє людей померли на місці трагедії.
Пасажирський автобус перекинувся на півночі Туреччини - двоє людей загинули, ще 24 травмованих, стан деяких із них важкий.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Аварія сталася рано-вранці на автомагістралі Амасія-Чорум. Чи були серед пасажирів іноземці — наразі невідомо. Автобус прямував з туристичного Ізміра до Токату.
На місці автотрощі працюють медики та пожежники. Достеменні причини аварії з’ясовують слідчі.
За попередньою версією, водій не впорався з кермуванням на слизькій після дощу дорозі.
Читайте також:
У Польщі підвищили штрафи за порушення ПДР до понад 7 тисячі доларів
Ремонтував, як радив майстер: постраждалий під час вибуху газової колонки у Львові розповів подробиці події