В Туреччині пройшли випробовування винищувача п'ятого покоління KAAN: що про нього відомо

Станом на зараз розпочато будівництво ще двох тестових зразків винищувача.

Бойовий літак KAAN, який розробила турецька компанія Turkish Aerospace Industries, 21 лютого здійснив перший політ.

Про це повідомляє Defence Turk.

Як зазначається, винищувачем KAAN керував льотчик-випробувач Барбарош Демірбаш. Сам політ пройшов вдало. Станом на зараз розпочато будівництво ще двох тестових зразків винищувача. Один з них має бути готовим в середині цього року. Проте увести KAAN в експлуатацію планують у 2028 році.

Перше випробовування стало найбільш важливим етапом у програмі створення винищувача п’ятого покоління. Торік KAAN пройшов комплексні наземні випробування, зокрема - протестували його двигуни, та руліжні системи.

Додамо, що основною особливістю винищувача є його мала радіолокаційна помітність. За словами генерального директора TAI Темела Котіла, корпорація розробила спеціальне радіопоглинаюче покриття. Зараз воно на етапі випробувань: у першому польоті покриття задіяне не було.

KAAN начебто зможе розвивати швидкість 1,8 М. Він буде здатен застосовувати ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-поверхня" та авіабомби різного калібру. Буде створена як одномісна серійна модифікація, так і версія з двома пілотами.

Нагадаємо, що ЗСУ збили російський літак і прорідили лави окупантів.

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