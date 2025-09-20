В Туреччині зіткнулися пасажирське й вантажне судно: що відомо (відео, фото)

В протоці Босфор сталося зіткнення двох суден. Фото: Hürriyet

Реклама

Увечері 19 вересня в Босфорській протоці в Стамбулі, Туреччина, зіткнулися пасажирський теплохід KAMİL SAYIN та суховантаж Artvin під панамським прапором. Унаслідок аварії постраждали 12 осіб, їх госпіталізували до місцевих лікарень.

Про це повідомило видання Hürriyet.

Інцидент стався близько 20:30 неподалік причалу Ускюдар. До місця події оперативно прибули катери берегової охорони, поліція, пожежники та медики. Усі пасажири теплохода були евакуйовані.

Реклама

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини підтвердило, що жертв немає. Судно KAMİL SAYIN залишили пришвартованим у Гаремі, тоді як суховантаж Artvin під конвоєм відбуксирували до району Сариєр Бююкдере.

Зіткнення човнів. Відео: Sabah\X

«Після події судна, причетні до інциденту, були відведені з протоки Босфор, а наші громадяни, які постраждали внаслідок події, були доправлені до прилеглих лікарень», — зазначили в пресслужбі губернатора Стамбула.

Капітанів обох кораблів затримано. Прокуратура Анатолії відкрила розслідування, а 20 вересня суд має визначити подальшу долю моряків. Влада наголосила, що витоку пального та забруднення довкілля вдалося уникнути.

В протоці Босфор сталося зіткнення двох суден. Фото: Hürriyet

В протоці Босфор сталося зіткнення двох суден. Фото: Hürriyet

В протоці Босфор сталося зіткнення двох суден. Фото: Hürriyet

Нагадаємо, 19 вересня низка аеропортів у Європі зазнала масштабного збою через кібератаку на одного з зовнішніх сервіс-провайдерів. Системи аеропортів опинилися під обмеженням доступу, що спричинило значні черги, затримки рейсів та скасування польотів.