Під час виступу політика в тисняві загинуло 39 людей, серед загиблих є діти – деталі трагедії

Швидка допомога

У районі Карур (штат Тамілнад, Індія) під час передвиборчого заходу політичної партії, яку очолює відомий актор Віджай, сталася тиснява. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 39 людей, ще понад 50 отримали травми.

Про це пише Reuters.

За даними місцевої влади, серед загиблих — 13 чоловіків, 17 жінок та дев’ятеро дітей (чотири хлопчики й п’ять дівчаток). Постраждалі, зокрема 26 чоловіків і 25 жінок, перебувають у лікарнях у тяжкому стані. Для надання допомоги було направлено щонайменше 44 лікарі з сусідніх районів.

Інцидент стався під час промови Віджая, якого називають одним із найприбутковіших акторів тамільського кіно останніх десятиліть. Після створення власної політичної сили у 2024 році він проводить масштабні мітинги, що регулярно збирають тисячі прихильників. Виступ у Карурі проходив у рамках підготовки до виборів у штаті Тамілнад, запланованих на початок 2026 року.

На кадрах місцевих ЗМІ видно, як багатотисячний натовп оточує автомобіль із Віджаєм. Актор з даху машини намагався допомогти прихильникам, що втрачали свідомість, кидаючи їм пляшки з водою та закликаючи поліцію на допомогу.

Сам Віджай у соцмережі X заявив: «Моє серце розбите, я відчуваю нестерпний, невимовний біль і горе. Висловлюю свої найглибші співчуття родинам моїх дорогих братів і сестер, які загинули в Карурі. Молюся за швидке одужання тих, хто проходить лікування в лікарні».

Причини трагедії наразі з’ясовують. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав подію «глибоко сумною» та висловив співчуття родинам загиблих.

