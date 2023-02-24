В Уельсі жінка отримала рахунок за воду на сумму в 16 тисяч фунтів: що сталося

В Уельсі жінка отримала рахунок за воду у розмірі в 16 тисяч фунтів (понад 700 тисяч гривень).

В Уельсі жінка отримала рахунок за воду на сумму в 16 тисяч фунтів. Цифри на лічильнику крутилися з неймовірною швидкістю.

Про це пише видання Lad Bible.

47-річна жінка зробила те, що зробив би будь-хто із нас - перевірила свій лічильник, розташований на вулиці біля її будинку. Вона побачила, що цифри “крутяться зі швидкістю 100 миль на годину”.

“Я вперше зрозуміла, що щось не так, коли мене сповістив мій банк про те, що мій щомісячний прямий дебет зріс. Після цього прийшов інженер, сказав, що він оглядав територію і припустив, що десь є витік. Тоді мені сказали, що їм не пощастило знайти це, і що мою дорогу, ймовірно, доведеться розкопати”, — згадувала мама двох дітей.

Однак для Клер справи мали погіршуватися. Коли вона повернулася з відпустки в серпні, вона виявила величезну яму, викопану біля її власності, але вони не змогли знайти витік.

"На нашому рахунку завжди є кредит, але я уважно стежу за рахунками та використанням через зростання витрат. Однак минулого вівторка я перевірила свій рахунок і, на мій жах, виявила, що маю борг у 13 тисяч фунтів", — розповіли жінка.

Пізніше виявилося, що сталася помилка. Тому згоду величезну суму боргу стерли.

Представник компанії постачальника сказав, щоце була помилка застосунку, яка вплинула на невелику кількість клієнтів.

“Ми не очікуємо, що Сем і Медді будуть платити за постачання газу в усьому обсязі. Усі клієнти з такою ж помилкою в застосунку можуть бути впевнені. що це не вплине на їхні платежі прямим дебетом”, - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що одружений лікар із лікарні Північного Лондона займався сексом із пацієнткою, "щоб полегшити її біль у грудях".

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