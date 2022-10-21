В Уганді суд засудив торговця слоновою кісткою. Його засуджено на довічне ув’язнення. Це найтриваліший вирок за подібні злочини в історії країни.

В Уганді чоловіка засудили на довічне ув’язнення за те, що він продав слонову кістку.

Про це пише видання BBC.

Як стало відомо, чоловіка заарештували у січні цього року. З собою у нього було два шматки слонової кістки вагою майже 10 кілограмів. Під час слідчих дій торговцю інкримінували те, що він завдає шкоду тваринам, що охороняються.

“Це визначне досягнення в нашій війні проти незаконної торгівлі дикими тваринами в Уганді. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити нашу дику природу, інакше історія суворо розсудить нас”, — сказав виконавчий директор UWA Сем Мвандха.

В Уганді в дикій природі залишилося трохи більше 7900 слонів - це як лісові, так і саванські слони. Міжнародний союз охорони природи класифікує лісових слонів та слонів савани як таких, що знаходяться під загрозою зникнення.

Внаслідок чого чоловіка, який намагався продати слонові кістки, приговорило до довічного ув’язення.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу провели другі від початку повномасштабного вторгнення РФ переговори. Головною темою була війна в Україні.

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