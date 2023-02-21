В Угорщині образилися на очільника МЗС Словаччини, який послав Орбана у напрямку російського корабля

Через слова міністра закордонних справ Качера посла Словаччини в Будапешті викликали для пояснень.

Голова парламентського комітету з закордонних справ Угорщини й співзасновник партії влади "Фідес" Жолт Немет відреагував на заяву очільника МЗС Словаччини Растислава Качера, який послав угорського прем'єра Віктора Орбана "нах**". Немет заявив, що, на його думку, у словацького дипломата "є проблеми із психічним здоров'ям".

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 21 лютого.

"Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті, і я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоров’ям і порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра", – прокоментував політик та додав, що уряд Угорщини "однозначно відкидає заяви міністра".

Через слова Качера посла Словаччини в Будапешті викликали для пояснень.

Дипломатичні конфлікти Словаччини та Угорщини

Нагадаємо, днями між Словаччиною та Угорщиною виник дипломатичний скандал. Голова МЗС Словаччини Качер заявив, що Угорщина мала би територіальні претензії до Словаччини, якби Путін захопив Україну. Угорська сторона була обурена такою заявою.

А 21 лютого міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер облаяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за те, що він грає на руку Кремлю. Він закликає до "фальшивого миру" з країною-агресоркою Росією, а також відмовляється підтримувати Україну як у військовому, так і фінансовому планах.

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