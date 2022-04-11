В Угорщині ще раз заявили про готовність сплачувати за російський газ рублями

Очільник МЗС Угорщини вчергове підтвердив згоду країни сплачувати за газ з РФ рублями.
Угорщина вчергове підтвердила свою готовність сплачувати за поставки газу з Росії рублями.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Люксембурзі заявив, що це не буде порушенням санкцій проти РФ, пишуть "Известия".
«Що стосується оплати в рублях, то у нас є рішення, яке дозволить не порушувати жодних санкцій, але водночас забезпечить постачання газу до Угорщини», - повідомив він.
Напередодні Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях. Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС.
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