В Угорщині ще раз заявили про готовність сплачувати за російський газ рублями

В Угорщині ще раз заявили про готовність сплачувати за російський газ рублями

Очільник МЗС Угорщини вчергове підтвердив згоду країни сплачувати за газ з РФ рублями.

Угорщина вчергове підтвердила свою готовність сплачувати за поставки газу з Росії рублями.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Люксембурзі заявив, що це не буде порушенням санкцій проти РФ, пишуть "Известия".

«Що стосується оплати в рублях, то у нас є рішення, яке дозволить не порушувати жодних санкцій, але водночас забезпечить постачання газу до Угорщини», - повідомив він.

Напередодні Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях. Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС.

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