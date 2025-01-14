В Угорщині у ДТП загинули мати та її 3-річна донька із Закарпаття

В Угорщині у ДТП загинули 27-річна жителька Закарпаття та її 3-річна донька.

Про це пише "Мукачево.net" з посиланням на угорські ЗМІ.

Внаслідок отриманих травм 27-річна Діана та її маленька дочкка Лілєн загинули на місці. Жінка вранці вела доньку до дитячого садка. Вони не дійшли буквально 100 метрів до воріт садочка, як їх збив автомобіль.

Також читайте В Угорщині казах зарізав українця: деталі трагедії

Зазначається, сім'я переїхала до Угорщини із села Вари, що у Берегівському районі Закарпаття. Залишилися чоловік і старша 12-річна донька.

Угорська родина із Закарпаття мешкала у гуртожитку для робітників. У ЗМІ не уточнюється, чи родина є громадянами України, чи вже, можливо отримали або мали раніше угорський паспорт.

Як повідомляється, це не перша трагедія у цьому селі. На початку жовтня 2022 року 8-річна дівчинка, також з родини біженців з України, гралася з друзями в хованки та вирішила сховатися у цистерні на подвір’ї корчми. Коли батьки дівчинки помітили зникнення дитини, то почали її шукати і згодом викликали поліцію. Правоохоронці її знайшли, дитина вже була мертвою.

Раніше повідомлялося, що у Варшаві на переході поляк збив на смерть 14-річного українця.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.