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В Угорщині український автобус з 35-ма пасажирами потрапив у ДТП: деталі і фото

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В Угорщині український автобус з 35-ма пасажирами потрапив у ДТП: деталі і фото

Фото: Віталій Глагола

В аварії двоє людей отримали легкі травми: українок віком 20-ти та 15-ти років доправили до лікарні.

У неділю, 31 грудня, поблизу міста Ньїредьгаза на північному сході Угорщини автобус з українськими номерами злетів у кювет.

Про це пишуть угорські ЗМІ.

В атобусі до Австрії їхало 35 українців. Транспортний засіб знесло з проїжджої частини, після чого автобус пробив огорожу, а потім перекинувся на бік у кювет.

В аварії двоє людей отримали легкі травми: українок віком 20-ти та 15-ти років доправили до лікарні для подальшого обстеження. Решта пасажирів продовжили подорож іншим автобусом.

© Віталій Глагола
Фото: Віталій Глагола

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Дата публікації
Перегляди
398
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