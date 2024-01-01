В Угорщині український автобус з 35-ма пасажирами потрапив у ДТП: деталі і фото

В аварії двоє людей отримали легкі травми: українок віком 20-ти та 15-ти років доправили до лікарні.

У неділю, 31 грудня, поблизу міста Ньїредьгаза на північному сході Угорщини автобус з українськими номерами злетів у кювет.

Про це пишуть угорські ЗМІ.

В атобусі до Австрії їхало 35 українців. Транспортний засіб знесло з проїжджої частини, після чого автобус пробив огорожу, а потім перекинувся на бік у кювет.

В аварії двоє людей отримали легкі травми: українок віком 20-ти та 15-ти років доправили до лікарні для подальшого обстеження. Решта пасажирів продовжили подорож іншим автобусом.