У Угорщині відкрили першу двомовну школу для дітей українських біженців

У новій школі навчання буде проводитися українською мовою з 1 по 12 клас.

У Будапешті відкрили нову школу, де учні навчатимуться як українською, так і угорською мовами. Це стало можливим завдяки співпраці Володимира Зеленського та Віктора Орбана.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

МЗС повідомило, що угорська організація "Дім українських традицій" підготувала нову школу і тепер відповідає за її управління. У новій школі навчання проходитиме українською мовою з 1 по 12 клас. Учні також вивчатимуть угорську та англійську мови як іноземні. Фінансування школи забезпечується з державного бюджету Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відкриття нової школи в Будапешті є важливим етапом у розвитку української діаспори. Він підкреслив, що забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Президента Зеленського та частиною нової політики МЗС щодо українців за кордоном. Кулеба зазначив, що школа допоможе зберегти українську ідентичність та адаптуватися в новому середовищі без втрати культурних коренів. Міністр також подякував Угорщині за підтримку.

Нагадаємо, міністерство освіти і науки повідомило про плани на навчальний рік 2024/2025 в умовах війни. У цьому році навчання в школах розпочнеться 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року.

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