В Угорщині з'явилися черги з вантажівок після блокади українського кордону в Польщі і Словаччині

На пункті пропуску "Захонь-Чоп" стояли довгі черги вантажівок, які чекали на в’їзд в Україну.

У середу, 22 листопада, на головному пункті перетину кордону Угорщини з Україною утворилися довгі черги, оскільки вантажні перевізники змінили маршрути з пунктів пропуску в Польщі та Словаччині через блокування.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на угорську митну службу.

На пункті пропуску "Захонь-Чоп" стояли довгі черги вантажівок, які чекали на в’їзд в Україну.

Податкове та митне управління Угорщини повідомило, що влада посилює зусилля, щоб пропускати збільшений трафік через кордон, але “пропускна здатність мосту через Тису та пункту пропуску сильно обмежує їхні можливості”.

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На кордоні Польщі з Україною черги з вантажівок розтягнулися на декілька кілометрів, оскільки польські далекобійники перекрили дороги до трьох пунктів пропуску під час акції протесту, який триває вже другий тиждень.

У Словаччині напередодні, 21 листопада, теж заблокували головний пункт пропуску на кордоні з Україною, хоча профспілка перевізників країни назвала це акцією однієї особи. Раніше, 16 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини провів попереджувальну акцію, яка тривала одну годину, на пункті пропуску “Вишнє Нємецьке – Ужгород” зі словацького боку.

Польські далекобійники також попередили, що почнуть блокувати перехід “Медика-Шегині” разом з фермерами в четвер, 23 листопада.

Нагадаємо, станом на 21 листопада спостерігалися черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України з Польщі. Йдеться про три КПП: "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська". Від 6 листопада польські перевізники блокують кордон. Вони вимагають відновити дозвільну систему для водіїв, яка діяла до повномасштабного вторгнення.

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