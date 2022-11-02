В Угорщині за рік майже на третину збільшилась кількість російських дипломатів

В Угорщині за останній рік кількість російських дипломатів виросла майже на третину.

Про це повідомляє RTL з посиланням на данні угорських журналістів.

Угорщина залишається єдиною країною Європейського союзу, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не застосувала дипломатичних санкцій відносно країни агресора.

Журналісти пишуть, що більшість країн Євросоюзу скоротили склад російських дипломатів, натомість в Угорщині навпаки, чисельність російських диппредставництв зросла на 30% за рік. На кінець листопада 2021 року в Угорщині працювали 46 російських дипломатів, а вже на кінець жовтня 2022 року їх кількість збільшилась до 62.

Угорські журналісти для порівняння привели Лондон, де кількість російських дипломатів скоротилась до 35, у Варшаві працює лише 20, а у Братиславі - 15.

Колишній офіцер військової розвідки Йожеф Кіс Бенедек заявив, що приблизно 70% російських дипломатів, які працюють в Угорщині, можуть бути пов'язані з однієї зі російських спецслужб.

"Угорський уряд демонстративно утримується від будь-яких жестів, які могли б відштовхнути Росію, і той факт, що ми не надсилаємо російських дипломатів, також вписується в цю тенденцію", – йдеться у матеріалі угорських журналістів.

Натомість у МВС Угорщини заявили, що визначати кількість дипломатів для роботи в тій чи іншій країні є "суверенним правом країни, що їх направляє".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан побідкався, що його країна економічно потерпає через запроваджені санкції проти країни-терористки Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що мер Будапешта заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на сторону тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.

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