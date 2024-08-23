В Угорщині злякалися наступу ЗСУ на Курщині і закликали припинити вогонь

У Будапешті заявили, що потрібно припинити вогонь, бо Україна перейшла у наступ.

Голова апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш закликав припинити вогонь, коментуючи операцію ЗСУ у Курській області.

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Про це інформує Telex.

На питання як Будапешт ставиться до того, що відбувається на території країни-агресора, Гуяш сказав, що потрібно зупинити вогонь, бо Україна перейшла у наступ.

"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", - заявив він.

Крім того, Гуяш заявив, що Москва та Київ несуть "відповідальність за енергетичну безпеку Європи, особливо у зв'язку з транспортуванням російської нафти та газу через територію України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Будапешт пом'якшив візовий режим для росіян та білорусів.

Крім того, ми також інформували, що в Угорщині зробили неоднозначну заяву про війну в Україні.

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