В Угорщині хочуть достроково усунути президента: що задумав Мадяр

Петер Мадяр / © Associated Press

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Влада Угорщини ініціювала глобальну реформу державного апарату, яка повністю змінить систему управління країною та позбавить посади чинного главу держави.

Про подачу відповідного законопроєкту до парламенту оголосив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр, передає видання Index.

Уряд підготував 17 змін до Конституції після великого опитування, в якому взяли участь десятки тисяч громадян. Цей пакет реформ складається з 12 головних пунктів, які мають повністю змінити стару політичну систему.

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«Ми звільнимо Угорщину від системи, яка десятиліттями тримала державу в полоні, грабувала націю та окупувала інституції республіки», — наголосив Петер Мадяр.

Повідомляється, що запропонований документ запроваджує суворі ліміти для законодавців: перебувати у кріслі депутата дозволять не більше трьох каденцій. Суттєві трансформації чекають на систему правосуддя. Зокрема, розширюються права суддівського самоврядування — служителям феміди дозволять звільняти керівників Курії та Національного судового офісу.

Також Конституційному Суду повернуть колишню силу, а для його суддів введуть максимальний вік — 70 років. Окремо створять спеціальну службу, яка шукатиме та забиратиме незаконно привласнені державні гроші.

Зазначається, що реформа скасовує право Фіскальної ради блокувати бюджет, скорочує перелік законів, які вимагають для ухвалення дві третини голосів, та розпускає Парламентську гвардію. Крім того, зважаючи на позицію суспільства, країна змінить адміністративні назви округів, щоб уникнути ознак «сучасного феодалізму».

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Найбільш резонансною частиною поправки є дострокове припинення повноважень чинного президента Тамаша Шуйока. Очільник уряду звинувачує його в сприянні команді колишнього прем’єра Віктора Орбана, яка, за його словами, нівелювала верховенство права в країні.

«Відбудова Угорщини не може розпочатися з тією ж особою, яка залишилася найважливішою державною фігурою, що сприяла розпаду республіки. Він підвів нашу країну, коли уряд Орбана окупував установи та розпорошував державне майно», — заявив прем’єр-міністр.

Парламент планує проголосувати за нового очільника держави вже цього літа. Він обійматиме посаду до п’яти років. Цей крок є перехідним, адже вже восени 2026 року уряд спільно з народом збирається розпочати написання абсолютно нового тексту Основного Закону.

Нагадаємо, раніше Петер Мадяр заявив, що Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу про те, що українським чоловікам призовного віку не слід надавати тимчасовий захист.

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