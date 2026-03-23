В Угорщині мають намір розслідувати державну зраду Орбана через дзвінки до Москви

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що після перемоги на парламентських виборах в Угорщині його уряд буде розслідувати державну зраду чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана через допущений витік інформації із засідань ЄС до Росії.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

За словами лідера угорських виборчих перегонів, уряд Орбана, схоже, змовляється з Росією, «тим самим зраджуючи угорські та європейські інтереси».

Реклама

«Якщо це підтвердиться, це буде рівносильне державній зраді, яка може каратися довічним ув’язненням. Майбутній уряд „Тиси“ негайно розслідує це питання», — написав він у мережі Х у понеділок, 23 березня.

Партія «Тиса», яку очолює Петер Мадяр, лідирує в опитуваннях за три тижні до виборів у країні 12 квітня.

Європейська комісія також закликала уряд Угорщини надати роз’яснення щодо повідомлень про витік інформації до Москви.

Речниця комісії Анітта Хіппер заявила, що повідомлення про те, що очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто розкрив інформацію із закритих зустрічей ЄС своєму російському колезі Сергію Лаврову, викликають «велике занепокоєння».

Реклама

«Довірливі стосунки між державами-членами та між ними та інституцією є основоположними для роботи ЄС, і ми очікуємо, що уряд Угорщини надасть роз’яснення», — сказала вона журналістам.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх посадовців європейської безпеки повідомило, що протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС.

Зокрема, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Коментуючи це повідомлення, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Євросоюзі давно підозрювали представників Угорщини у роботі на Москву.