В Угорщині новий викид небезпечної хвороби: під загрозою сусідні країни

В Угорщині новий викид ящуру / © pixabay.com

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Угорщина офіційно підтвердила п'ятий випадок ящуру з початку березня, зафіксувавши новий спалах на молочно-товарній фермі (МТФ) потужністю 600 корів у селі Рабопардана. Цей спалах, що стався 17-18 квітня 2025 року, розташований за 30 кілометрів на південь від попереднього осередку вздовж кордону зі Словаччиною та Австрією, що значно розширює географію поширення вірусу.

Про це повідомляє The Bullvine, наголошуючи на зростаючій загрозі для молочної промисловості Центральної Європи.

Новий спалах у Рабопардані, що вразив від 600 до 874 голів великої рогатої худоби, свідчить про високу контагіозність вірусу та його здатність долати вжиті заходи контролю. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь оперативно повідомив про інцидент через соціальні мережі, що призвело до негайного введення карантину та підготовки до знищення всього поголів'я на ураженій фермі.

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"Цей географічний стрибок кардинально змінює ситуацію, – зазначає спеціаліст з біозахисту молочної галузі Марта Ковач. – Поширення вірусу на 30 кілометрів за межі контрольованих зон вказує на значно складніші шляхи передачі, ніж ми припускали спочатку".

Експерти підкреслюють, що здатність вірусу обходити встановлені зони стримування доводить недостатність однієї лише географічної відстані для захисту стада. Навіть ферми, розташовані за межами офіційних зон обмежень, можуть опинитися під загрозою через непрямі шляхи передачі інфекції.

Цей новий спалах є серйозним попередженням для виробників молока у всьому світі, нагадуючи про те, що ящур залишається однією з найнебезпечніших економічних загроз для галузі. Захворювання призводить до різкого зниження надоїв (від 0,7 до 17,4 кг на корову щодня), наслідки якого можуть бути довготривалими.

Економічні ризики є величезними. За оцінками одного з постраждалих угорських фермерів, прямі збитки від попереднього спалаху сягнули 4,09 мільйона доларів США. Загальний економічний вплив значно зростає через торговельні обмеження, втрату доступу до ринків та довгострокові витрати на відновлення. Галузеві аналітики закликають виробників оцінити потенційні збитки для власного бізнесу у випадку спалаху ящуру.

Нагадаємо, криза ящуру в Угорщині розпочалася 7 березня 2025 року з підтвердження першого випадку на молочній фермі в Кішбайчі, неподалік словацького кордону. На цій фермі утримувалося близько 1400 голів великої рогатої худоби.