Сіярто нібито знищує документи про санкції / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після поразки на виборах партії «Фідес» Віктора Орбана, що отримала лише 55 мандатів, з’явився у відомстві, де, за словами переможця Петера Мадяра, почалося знищення документів, пов’язаних із санкційною політикою.

Про це під час пресконференції заявив лідер партії «Тиса» Петер Мадяр.

За словами Мадяра, у Міністерстві закордонних справ нібито почали знищувати документи за допомогою шредера.

«Я можу сказати їм лише одне: цього буде недостатньо», — наголосив політик.

Він переконаний, що навіть після таких дій частину матеріалів вдасться відновити.

Питання до передавання влади

Мадяр також розкритикував процес передавання справ після виборів. За його словами, у нормальній ситуації уряд, що йде, має передавати наступникам ключову інформацію, зокрема у сфері національної безпеки.

Однак, як стверджує політик, в Угорщині ситуація інша: частина документів залишається невідомою. Ба більше, існують таємні контракти та угоди, а також є інформація про невідомі міжнародні зобов’язання та кредити.

Плани нової влади

Мадяр заявив, що його команда має намір отримати всі документи, які «вціліють» після можливого знищення, та провести повний аудит.

Він також пообіцяв оприлюднити дані, якщо це не зашкодить нацбезпеці, підготувати новий державний бюджет та відновити принципи верховенства права.

Нагадаємо, Петер Сіярто не з’являвся публічно після оголошення результатів виборів, де партія влади зазнала поразки. Його відсутність викликала хвилю чуток, однак уже наступного дня його помітили біля будівлі МЗС у Будапешті.

Тим часом Мадяр заявив, що новий уряд представлятиме всіх громадян і поверне Угорщину до європейського курсу, зокрема працюватиме над розблокуванням фінансування від ЄС.