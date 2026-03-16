В Угорщині спалахнув скандал через прапор України

Український прапор в Угорщині / © скриншот з відео

В Угорщині під час опозиційного маршу розгорнули прапор України. Лідер опозиції Петер Мадяр назвав це «провокацією».

Про це він написав у Facebook.

Марш опозиції пройшов у столиці Угорщини — Будапешті. За даними його організаторів, на захід прийшло близько пів мільйона людей. Група молодиків принесла на акцію український прапор та розгорнула його. На це опозиціонери уже відреагували, назвавши «провокацією».

«Партія влади буквально організувала фальшиву провокацію з прапором за участю молодих людей, які пов’язані з нею. Цікаво, чи може ця підла влада опуститися ще нижче?» — заявив Петер Мадяр.

Медіа пишуть, що учасники протесту нібито намагались вирвати стяг у молодиків, проте ті швидко покинули акцію.

Угорські провладні політики уже встигли заявити, що на акції опозиції розгорнули прапор «країни, яка блокує постачання російської нафти до Угорщини».

Вибори в Угорщині: що відомо про антиукраїнську істерію

В Угорщині 12 квітня пройдуть парламентські вибори. Партія Орбана вперше за багато років може втратити владу.

Через це в Угорщині посилилась антиукраїнська істерія. Партія Орбана вивісила по містах плакати із антиукраїнськими гаслами.

Також в Орбана звинуватили Україну у припиненні роботи нафтопроводу «Дружба», яким РФ постачає нафту до Угорщини. Хоча саме Росія обстріляла цей енергетичний об’єкт.

Днями Віктор Орбан опублікував у соцмережі відверто українофобське відео, у підписі до якого лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.

Також Орбан звинуватив у війні Росії проти України саме українців.