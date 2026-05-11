В Угорщині таємниче зник колишній польський посадовець, якому Орбан надав політичний притулок

Віктор Орбан / © Associated Press

Колишній заступник міністра юстиції Польщі Марчин Романовський, якого Варшава оголосила у розшук, зник з орендованої квартири у Будапешті.

Про це повідомляє PAP.

За інформацією агентства, Романовський більше не проживає у квартирі в центрі угорської столиці навпроти парламенту, де мешкав після виїзду до Угорщини.

Де зараз перебуває колишній польський посадовець — невідомо.

Представник керуючої компанії, яка укладала з Романовським договір оренди житла, повідомив, що востаннє його бачили у квартирі 21 квітня.

За словами співрозмовника агентства, чинний договір оренди спливав 30 квітня.

Коли 1 травня представники компанії звернулися із запитанням щодо можливого продовження оренди, квартира вже була порожньою.

Угорські ЗМІ раніше повідомляли, що Романовський проживав там від грудня 2024 року після виїзду з Польщі та отримання політичного притулку в Угорщині за уряду Віктора Орбана.

Марчин Романовський — колишній заступник міністра юстиції Польщі та депутат від опозиційної партії «Право і справедливість».

У Польщі його оголосили у розшук за європейським ордером на арешт у межах розслідування щодо можливих зловживань коштами Фонду справедливості.

