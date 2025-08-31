В Угорщині вигадали нові причини для блокування вступу України в ЄС

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © скриншот з відео

Реклама

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто вважає, що вступ України в Євросоюз дозволить «українській мафії» потрапити до Угорщини.

Його заяву після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Копенгагені цитує видання Index.

За його словами «проштовхування» України до Євросоюзу «знищить угорських фермерів, продовольчу безпеку Угорщини та дозволить українській мафії потрапити до Угорщини».

Реклама

«Ось чому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів», — сказав Сіярто, підтвердивши намір Угорщини блокувати відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Очільник МЗС Угорщини також заявив, що його країна не дозволить «використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії» та не буде підтримувати пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти російських енергетичних компаній, які, за його словами, «є важливими для енергопостачання Угорщини».

Нагадаємо, раніше в Угорщині називали інші причини для блокування вступу України в ЄС. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мотивував це тим, що членство України в Євросоюзі може призвести до повномасштабного конфлікту на континенті.