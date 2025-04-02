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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Угорщині зафіксували новий спалах небезпечної хвороби: що відомо

Угорщина вводить карантин після другого спалаху на фермі неподалік від Австрії.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Другий спалах ящура в Угорщині

Новий спалах ящуру в Угорщині: / © Pexels

В Угорщині зафіксовано другий спалах ящуру на фермі в районі Дьйор-Мошон-Шопрон, де утримують понад 3 тисячі молочних корів.

Про це повідомило видання AgroTimes.

Осередок інфекції розташований поблизу кордону з Австрією, через що 10-кілометрова обмежувальна зона частково охопила й сусідню країну.

Перші симптоми хвороби виявили 25 березня, а лабораторні дослідження підтвердили вірус ящуру. Для боротьби з поширенням інфекції:

  • екстрено вакцинують поголів’я;

  • планують вибіркову вибраковку хворої худоби;

  • введення обмежень на 72 години щодо переміщення тварин, вразливих до вірусу ящуру. Випас худоби повністю заборонений, а транспортування дозволяється лише для відправки на забій у межах спеціалізованих місць та виключно для тварин, завезених із зон поза карантинною територією.

Ветеринарні служби перевірили 415 угорських ферм — всі тести негативні. Однак триває розслідування, зокрема серед господарств, які контактували з інфікованою фермою.

Після першого спалаху ящуру в Угорщині Україна вже обмежила імпорт вантажів.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.

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