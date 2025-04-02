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В Угорщині зафіксували новий спалах небезпечної хвороби: що відомо
Угорщина вводить карантин після другого спалаху на фермі неподалік від Австрії.
В Угорщині зафіксовано другий спалах ящуру на фермі в районі Дьйор-Мошон-Шопрон, де утримують понад 3 тисячі молочних корів.
Про це повідомило видання AgroTimes.
Осередок інфекції розташований поблизу кордону з Австрією, через що 10-кілометрова обмежувальна зона частково охопила й сусідню країну.
Перші симптоми хвороби виявили 25 березня, а лабораторні дослідження підтвердили вірус ящуру. Для боротьби з поширенням інфекції:
екстрено вакцинують поголів’я;
планують вибіркову вибраковку хворої худоби;
введення обмежень на 72 години щодо переміщення тварин, вразливих до вірусу ящуру. Випас худоби повністю заборонений, а транспортування дозволяється лише для відправки на забій у межах спеціалізованих місць та виключно для тварин, завезених із зон поза карантинною територією.
Ветеринарні служби перевірили 415 угорських ферм — всі тести негативні. Однак триває розслідування, зокрема серед господарств, які контактували з інфікованою фермою.
Після першого спалаху ящуру в Угорщині Україна вже обмежила імпорт вантажів.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.