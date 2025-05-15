В Угорщині заявили, що збили український дрон: реакція Міноборони країни

Український безпілотник. Фото ілюстративне

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В угорських ЗМІ з’явилася інформація про збиття українського розвідувального дрона в районі міста Токай.

Про це пише угорське видання Telex.

У ЗМІ стерджують, що збройні сили Угорщини збили безпілотник, який був виявлений радаром у Токаї в угорському повітряному просторі. За даними видання, інцидент стався минулого тижня, але тоді про нього не повідомляли. Як стверджується, кілька дронів пролетіли над кордоном, але щонайменше один був знищений угорськими військовими.

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«Спостереження безпілотника в Токаї — один із найконкретніших моментів протистояння (між Києвом та Будапештом — Ред.), який також можна інтерпретувати з військової точки зору. За інформацією угорських служб, українська сторона також могла планувати диверсійні операції, для яких людей готують на Закарпатті», — лякають угорців в іншому виданні Mandiner.

Заява Міноборони Угорщини

Міністерство оборони Угорщини спростувало інформацію про те, що угорські винищувачі нібито збили український безпілотник на північному сході країни. У відомстві заявивши, що літаки Gripen були підняті за навчальною тривогою, а потім супроводжували планер, що відхилився від маршруту.

Угорські міста Токй і Ньїредьгаза на карті

«Незважаючи на чутки, Gripen були помічені в повітрі біля Ньїредьгази (місто на північному сході Угорщини, поблизу кордону з Україною, — ред.) не через безпілотники. Сили оборони Угорщини підняли в повітря два винищувачі JAS-39 Gripen в рамках навчальної тривоги, яка в повітрі перетворилася на бойову. Планер Ventus 2A вилетів з Ньїредьгази за маршрутом, але через погодні умови його віднесло близько до румунського кордону…, а потім він розвернувся назад у бік Ньїредьхази», — йдеться у заяві Міноборони.

Угорські винищувачі Gripen. Фото Міноборони Угорщини

Раніше ми писали, чи справді Угорщина стягує війська і готується до нападу на Закарпаття.

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