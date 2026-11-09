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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Угорщині затримали брата Віктора Орбана: що відомо

Арона Орбана затримали за підозрою у справі про торгівлю людьми.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Арон Орбан

Арон Орбан / © Укрінформ

В Угорщині затримали брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — Арона — у справі про торгівлю людьми.

Про це повідомляє Daily News Hungary.

Про затримання Арона Орбана за підозрою у торгівлі людьми в соцмережі X повідомив чинний очільник угорського уряду Петер Мадяр.

Крім того, угорський прем’єр додав, що Віктор Орбан підтвердив, що слідчі органи взяли під варту його молодшого брата, Арона Орбана.

«Експрем’єр-міністр, як завжди, одразу почав вказувати пальцем на інших і, як той „хоробрий“ вуличний боєць, яким він себе називає, миттєво представив себе жертвою. „Що посієш, те й пожнеш…“ — зазначив Мадяр.

Арон Орбан / © Соцмережа X

Арон Орбан / © Соцмережа X

Водночас з’явилася реакція колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на затримання свого брата.

«Сьогодні уряд має дати пояснення Комітету з питань національної безпеки щодо шпигунського скандалу. Це зведення рахунків є відволікальним маневром. Те, що відбувається в Угорщині, це не притягнення до відповідальності, а зведення рахунків. Щоразу, коли уряд опиняється в незручному становищі, втручається ÁVH (Управління державної безпеки). Мета цієї брудної гри — усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему. Ціллю є я, а мій брат — лише пішак», — написав він у соцмережах.

Зазначається, що ім’я Арона Орбана раніше фігурувало в розслідуванні щодо ймовірних зловживань, пов’язаних із видаванням дозволів на проживання іноземним громадянам на підставі працевлаштування. Місцеве видання Telex повідомляло, що пов’язані з ним бізнес-структури, можливо, сприяли приїзду громадян В’єтнаму до Угорщини.

Компанія Арона Орбана Multi Shoot Zrt., за наявною інформацією, реєструвала в’єтнамських заявників на дводенний курс із надання першої допомоги в Університеті Печа. Це могло допомогти їм отримати шенгенські візи.

У матеріалі також вказується, що Арон Орбан звертався до урядового уповноваженого з проханням прискорити розгляд певних заявок на видавання віз.

Раніше ми писали про те, що молодший брат експрем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — Арон — напередодні виборів намагався організувати перехоплення нового українського вантажу з грошима в Австрії. Отримавши пропозицію про перехоплення, місцевий бізнесмен здав плани Арона Орбана австрійським спецслужбам.

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