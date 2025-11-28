Ексочільник ОПУ Андрій Єрмак / © Associated Press

Реакція західних партнерів на гучні події в українському політикумі не змусила себе довго чекати. Поки в Києві обговорюють деталі слідчих дій щодо вже колишнього очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, у Вашингтоні побачили в цьому важливий позитивний сигнал. Американський законодавець наголосив, що саме так виглядає робота демократичних інституцій, на відміну від методів тоталітарного сусіда, де проблеми вирішують фізичним усуненням опальних посадовців.

Про це пише член Палати представників Конгресу США Дон Бейкон на своїй сторінці в соцмережі X.

Оцінка американського політика

Дон Бейкон, який представляє Республіканську партію та відомий своєю критичною позицією щодо деяких аспектів політики Дональда Трампа, оптимістично прокоментував ранкові новини з Києва. Він звернув увагу на активність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які провели обшуки у Андрія Єрмака.

На думку конгресмена, сам факт того, що правоохоронці можуть прийти з ордером до топчиновника такого рівня, свідчить про функціональність системи. Це стало доказом для західних партнерів, що в Україні антикорупційна вертикаль діє автономно і незалежно від посади.

Контраст із російськими методами

Бейкон вирішив підкреслити прірву між демократичною Україною та авторитарною Росією, використавши досить жорстке порівняння. Він нагадав, як у державі-агресорі зазвичай «вирішують питання» з політичними фігурами або тими, хто втратив прихильність режиму.

Політик зазначив, що цивілізований юридичний процес — це фундаментальна відмінність, яку варто цінувати.

«В Україні працюють незалежні правоохоронні та судові органи. У Росії такого не відбувається. Там вас викидають з вікон багатоповерхівок», — написав конгресмен.

Нагадаємо, у Росії регулярно трапляються випадки, коли високопосадовці чи бізнесмени чомусь «видадають» з вікон. Зокрема влітку в Москві загадково помер черговий топнафтовик. Віцепрезидент «Транснефти» Андрій Бадалов випав з вікна 17 поверху на Рубльовці.

Щодо відставки Єрмака, кореспондент The Guardian Шон Вокер назвав її «найрозумнішим кроком Зеленського». Журналіст зазначив, що наслідки звільнення керівника ОПУ вплинуть не тільки на внутрішню політичну арену в Україні, а й на перебіг мирних переговорів.