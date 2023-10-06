В Україні наклали арешт на всі активи трьох російських олігархів: про кого йдеться

Вберегти свої компанії на території нашої держави мільярдерам не вдасться.

В Україні арештували всі активи трьох російських олігархів на понад 17 млрд грн. Мовиться про підсанкційних Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Відзначається, що за матеріалами СБУ суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Фрідману, Авену та Косогову. Вони входять до оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ проти нашої держави.

"Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн", – зауважили у Службі.

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Серед заблокованих активів:

фінансові та страхові компанії;

підприємства мобільного зв'язку та сфери ІТ;

заводи мінеральних вод.

Передовсім арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб з метою уникнення подальшої передачі активів на користь України.

Раніше йшлося про те, що Так, російські мільярдери щосили позбавляються сторінок у своїх біографіях, які пов'язують їх з агресором. Навіть ті багатії, які продовжують володіти активами в Росії, вносять зміни в життєписи про себе, намагаючись відбілити репутацію й не потрапити під санкції Заходу.

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