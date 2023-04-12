В Україні перебувають військові із США та Латвії — заяви офіційних осіб

У середу, 12 квітня, офіційні представники США та Латвії підтвердили присутність в Україні невеликого військового контингенту. При цьому запевнили, що військові не беруть жодної участі в бойових діях.

В інтерв'ю Fox News координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про “незначну військову присутність” в американському посольстві в Україні.

“У посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю обладнання, яке надходить в Україну і виходить із неї”, – пояснив він.

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При цьому представник Білого дому наголосив, що американські військові “не воюють на полі бою”.

“Не було жодних змін у рішенні президента [Джо Байдена] про те, що американські війська в Україні не будуть брати участь у цій війні”, - сказав Кірбі.

Схожу заяву зробили у Міністерстві оборони Латвії.

Як повідомляє видання Delfi, в Україні перебуває невелика кількість латвійських військових для виконання певних допоміжних функцій, включно з охороною посольства Латвії в Україні та вантажів, однак вони не беруть участі в бойових діях.

Нагадаємо, міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні. Такі чутки з'явилися після витоку секретних документів Пентагону.

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