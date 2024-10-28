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В Україні подовжать дію воєнного стану і мобілізацію: комітет Ради підтримав законопроєкти

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В Україні подовжать дію воєнного стану і мобілізацію: комітет Ради підтримав законопроєкти

Київ. / Фото: Associated Press

доповнюється

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Комітет ВРУ з нацбезпеки підтримав закони 12152 та 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. На 90 днів", - повідомив нардеп.

За його словами, на цьому тижні їх має затвердити парламент під час засідання.

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