"В Україні це ніхто не їсть!": біженка шокувала несподіваними делікатесами у Німеччині

Українська біженка в Німеччині поділилася спостереженнями про специфічні кулінарні вподобання німців, які можуть сильно здивувати наших співвітчизників. Виявляється, популярна святкова їжа там продається у звичайних консервних банках. Проте вартість та смак таких напівфабрикатів задовольняють далеко не всіх.

Про це вона розповіла у своєму Tik-tok.

Найбільшим відкриттям для нашої співвітчизниці став спосіб продажу та споживання базових овочів та м’ясних виробів, які в Україні прийнято готувати виключно зі свіжих інгредієнтів.

«В Україні це ніхто не їсть, а в Німеччині святкова страва — консервована картопля, як вам таке? Тут її продають у банках зі спеціями, можна їсти просто так або обсмажити і кажуть реально смачно. А ще у них традиційна святкова страва — консервовані сосиски. Їх подають у святвечір разом з картопляним салатом і вибір тут серйозний. Хочеш франкфуртський, хочеш мюнхенський і все це в банках, скляних або металевих», — ділиться реаліями блогерка.

Авторка відео зазначає, що німецьке суспільство надзвичайно цінує свій час, тому індустрія швидкого харчування та заготовок розвинена на колосальному рівні. Люди готові переплачувати, аби мінімізувати перебування біля плити.

«Взагалі такі напівфабрикати тут дуже популярні — заморожені або сухі. Равіолі, картопля з сосисками, рис з м’ясом і навіть кнедлі їх картопляні теж сухі є. У супермаркетах для цього цілі відділи, бо багато німців не хочуть витрачати час на готування. Хоча, якщо чесно, ця їжа не завжди смачна і ще й не дешева», — підкреслює дівчина.

Кулінарна класика: занадто кисла капуста та риба з яблуком

Окреме місце в раціоні жителів Німеччини посідає тушкована червона капуста, відома під місцевою назвою «Rotkohl». Її продають уже готовою у скляних банках. За словами українки, це абсолютна класика, яку стабільно подають і під час домашніх застіль, і в кожному ресторанному закладі. Проте на смак вона специфічна — як і більшість тутешніх страв, капуста є дуже кислою.

Така ж особливість притаманна й іншому популярному делікатесу, до якого дівчині довелося довго звикати.

«І наостанок — матіас у сметанному соусі з огірками, цибулею, буряком і навіть яблуком. Спочатку я взагалі не могла його їсти, бо дуже вже кисне. А зараз звикла і іноді навіть купую», — розповіла біженка.

