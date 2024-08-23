В Україні вироблятимуть артснаряди за ліцензією Nammo: Норвегія ухвалила фінансування проєкту

Уряд Норвегії "відкрив шлях" для надання Україні норвезьких оборонних технологій і виділяє кошти для реалізації цього проєкту. Таким чином, артилерійські снаряди, розроблені оборонною компанією Nammo, відтепер можуть вироблятися безпосередньо в Україні її власними підприємствами ВПК.

Про це повідомив урядовий портал Норвегії.

"Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській загарбницькій війні. Уряд вжив низку заходів щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо посилити можливості українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси безпосередньо в Україні", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Компанія Nammo вже уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва 155-мм артилерійських снарядів в Україні однією з компаній українського ВПК.

"Вдячні Норвегії за ліцензію на виробництво снарядів 155 мм. Перемовини з норвезько-фінською Nammo тривали вже давно — і я радий повідомити, що сьогодні уряд Норвегії не лише дозволив передачу ліцензії на виробництво артилерійських снарядів НАТОвського калібру українській компанії, але й погодився профінансувати цей процес", – повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру, яку отримала Україна. Раніше нашій державі була передана ліцензія від франко-німецької компанії KNDS/Nexter.

"Ми завжди будемо вдячні партнерам за допомогу у вигляді снарядів, але ще більше ми вдячні за підтримку саме локального виробництва. Виробляти якнайбільше снарядів в Україні важливо як з погляду ефективності та логістики, так і з погляду економіки", – наголосив Камишін.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підкреслив, що цей крок підтримки обороноздатності України дозволить Силам оборони України отримувати боєприпаси швидше, що вкрай важливо в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні. У червні цього року інформацію підтвердив заступник помічника секретаря Держдепартаменту США з питань ВПК.

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