"В Україні" замість "на Україні": поляки змінили мовні правила для своїх громадян

Рада польської мови видала нові рекомендації своїм громадянам йдеться в ТСН.

Серед поляків завжди було заведено говорити саме «на Україні», але Рада польської мови вирішила заохотити поруч із цією версією широке застосування прийменника «в», який вважають підтвердженим історичними джерелами.

Використовувати його радять в офіційних повідомленнях і пресі. В установі пояснили це особливою увагою до ситуації в Україні та почуттями українців , які часто сприймають вислови "на Україні", як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної.

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