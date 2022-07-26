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"В Україні" замість "на Україні": поляки змінили мовні правила для своїх громадян

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"В Україні" замість "на Україні": поляки змінили мовні правила для своїх громадян

Фото: Андрій Дещиця / Facebook

Використовувати його радять в офіційних повідомленнях і пресі.

Рада польської мови видала нові рекомендації своїм громадянам йдеться в ТСН.

Серед поляків завжди було заведено говорити саме «на Україні», але Рада польської мови  вирішила заохотити  поруч із цією версією широке застосування прийменника «в», який вважають підтвердженим історичними джерелами. 

Використовувати його радять в офіційних повідомленнях і пресі. В установі пояснили це особливою увагою до ситуації в Україні та почуттями українців , які часто сприймають вислови "на Україні", як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної.

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