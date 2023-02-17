В Україні засудили директора телеканалу Russia Today за заклики до геноциду українців

Від лютого 2022 року року російський пропагандист публічно підтримував вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.

В Україні заочно засудили пропагандиста, директора прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців. За скоєне йому призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

"Під час слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України. Від лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу", - йдеться у повідомленні.

Свої "тези" російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Телеграм-канали, зазначають у спецслужбі.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації); ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.



"Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім співробітники СБУ знають про його місцеперебування і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, колишня олімпійська чемпіонка та ймовірна коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва порівняла роботу російських пропагандистів з "автоматом Калашникова".

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