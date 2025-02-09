В Україні затримали екссолдата Бундесверу за підозрою у зґвалтуванні – німецькі ЗМІ

Німецькі ЗМІ нагадують, що у пресі чоловіка свого часу славили як "німецького героя", який воює проти росіян.

В Україні заарештували колишнього військовослужбовця Бундесверу Бена Р. за підозрою у зґвалтуванні кількох жінок. Серед жертв може бути неповнолітня.

Про це пишуть німецькі видання Berliner Zeitung і Der Spiegel.

Прокуратура Бамберга звинувачує Бена Р. у зґвалтуванні кількох жінок та вчиненні інших сексуальних насильств. Він також вчиняв сексуальні злочини в Україні та викладав відео з ними в Інтернет. Крім того, як повідомляє Der Spiegel, колишній солдат Бундесверу зберігав і поширював зображення жорстокого поводження з дітьми.

Колишній солдат Бундесверу Бен Р. / Фото: Der Spiegel

У сексуальний скандал Бен Р. вляпався ще 2021 року. Тоді швейцарська неурядова організація вже зверталася до Бундесверу і вказувала на сексуальні домагання чоловіка до неповнолітнього.

За інформацією ЗМІ, більше двох років Бен Р. уникав німецького правосуддя, перебуваючи в Україні.

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Газета Bild кілька разів повідомляла про Бена Р. у минулому. У червні 2022 року заголовок газети був таким: "Німецький герой на Донбасі" . Заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгеймер написав у статті: "Він родом із Баварії і міг би зараз насолоджуватися літом у Німеччині, але Бен, колишній солдат Бундесверу, рятує життя на сході України".

Через рік Ронцгеймер знову зустрівся з Беном Р. на фронті під Бахмутом, де той воював проти росіян. Німець воював проти сумнозвісних бойовиків "Вагнера", знімав свої бої на камеру "Go Pro", та навіть був поранений.

За інформацією Der Spiegel, чоловік був заарештований у Сумській області і зараз має бути екстрадований до Німеччини. Видання повідомляє, що у Києві також тривають слідчі дії за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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