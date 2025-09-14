ТСН у соціальних мережах

Світ
352
1 хв

В українського посла стався серцевий напад — ЗМІ

Українського дипломата госпіталізували у місцеву лікарню.

Богдан Скаврон
посол в Албанії Володимир Шкуров

Посол України в Албанії Володимир Шкуров / © Балканський оглядач

Під час приватного візиту до туристичного села Воскопоя, що в районі Корча, в українського посла в Албанії Володимира Шкурова стався інфаркт.

Про це повідомляє Балканський оглядач з посиланням на місцеві ЗМІ.

Українського дипломата госпіталізували у місцеву лікарню, де йому надали першу медичну допомогу.

Джерела в лікарні повідомляють, що стан його здоров’я наразі стабільний, але очікується, що його буде переведено до лікарні в столиці країни Тирані для більш спеціалізованого лікування.

Серцевий напад стався під час приватної поїдки українського посла, який перебував у туристичній місцевості разом зі своєю дружиною.

Нагадаємо, в австрійській провінції Штирія подружжя літніх туристів зазнало нападу дев’яти корів.

