В українського посла стався серцевий напад — ЗМІ
Українського дипломата госпіталізували у місцеву лікарню.
Під час приватного візиту до туристичного села Воскопоя, що в районі Корча, в українського посла в Албанії Володимира Шкурова стався інфаркт.
Про це повідомляє Балканський оглядач з посиланням на місцеві ЗМІ.
Українського дипломата госпіталізували у місцеву лікарню, де йому надали першу медичну допомогу.
Джерела в лікарні повідомляють, що стан його здоров’я наразі стабільний, але очікується, що його буде переведено до лікарні в столиці країни Тирані для більш спеціалізованого лікування.
Серцевий напад стався під час приватної поїдки українського посла, який перебував у туристичній місцевості разом зі своєю дружиною.
