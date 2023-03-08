В Українському Домі в Данії пригостять улюбленим десертом Тараса Шевченка (фото)

Першою виставкою в Українському Домі у Данії стала експозиція сучасного мистецтва "Музи не мовчать".

Жителі Копенгагена зможуть скуштувати улюблений десерт та чай Тараса Шевченка, а також прослухати онлайн-лекцію Михайла Назаренка, знавця української літератури ХІХ століття про Тараса Шевченка "Шевченко як поет, Шевченко як легенда".

Подія відбудеться у неділю, 12 березня, о 15-00 в Українському домі в Данії, який нещодавно було відкрито в столиці країни.

"Я щиро сподіваюся, що Український Дім у Данії ще більше зміцнить культурні зв’язки та дружбу між нашими двома країнами. Я також сподіваюся, що це буде Дім, де ви зможете висловити свої найпотаємніші думки про мистецтво, про культуру та про буття. Тут, у Данії, далеко від дому", – сказав на урочистому відкритті Українського Дому міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

За словами посла України в Королівстві Данія Михайла Видойника, українці мають робити все, щоб зберегти українську культуру, тому що це – наша ідентичність.

Символічно, що першою виставкою в Українському Домі у Данії стала виставка сучасного мистецтва "Музи не мовчать", яка включає понад сто картин, скульптур та відеоарту, створеного з початку повномасштабної війни понад п’ятдесятьма художниками з усієї України.

Це перша закордонна презентація виставки "Музи не мовчать", яку зі Львова до Копенгагена привіз український галерист Павло Гудімов, спеціально на відкриття Українського дому.

"Музи не мовчать" – це заперечення відомої приказки: «Коли лунають гармати, музи мовчать». Українські митці відреагували на повномасштабне вторгнення Росії миттєво – художники, дизайнери та архітектори розмірковують про війну, майбутнє України та світу через свої роботи.

Учасники панельної дискусії також обговорили важливість культури в стратегії національної безпеки, розробку ефективної політики захисту культурної спадщини під час воєн, а також феномен розквіту української культури та патріотизму та його значення для демократичного майбутнього Європи.

Український Дім у Данії працює щодня, крім понеділка:

вівторок-п'ятниця: 16.00-19.00

субота-неділя: 12.00-18.00

Вхід на виставку «Музи не мовчать»: 50 датських крон;

безкоштовно для українських біженців та дітей до 16 років.

Виставка працюватиме до 21 травня 2023 року.

Нагадаємо, у Торонто (Канада) виставку дипломів студентів, які загинули під час повномасштабної війни, так і не ставши випускниками, оргінізували представники проєкту "Невидані дипломи".

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