В українському МЗС нагадали російським дипломатам про контрабанду кокаїну

В українському МЗС нагадали російським дипломатам про контрабанду кокаїну

Фігурантам “кокаїнової справи” загрожує до 25 років позбавлення волі.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав про скандал із чотирма російськими дипломатами, яких визнано колегією присяжних суду в Москві винними у контрабанді великої партії кокаїну із Аргентини.

Про це він написав у вівторок, 14 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ця справа стосується спроби вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну на 35 мільйонів євро. Завтра російським дипломатам повинні оголосити вирок.

Олег Ніколенко висловив припущення, що в російському МЗС вирішили відвернути увагу від цього скандалу, зокрема, поширюючи фейк про нелегальний продаж громадянства мігрантам в українському посольстві в Лівані.

“Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи”, — сказав він.

Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що українські чиновники нібито продають нелегальним мігрантам із Близького Сходу туристичні візи в Україну “за 3 тисячі євро”, а згодом вони за 20 тисяч євро купують українське громадянство.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії порівняли напис "Слава Україні", який присутній на футболках збірної України, з нацистським вітанням "Хайль Гітлер!"

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