В українському МЗС назвали причину готовності Путіна "заморозити війну"

очільник МЗС упевнений, що тільки “принциповий і об'єднаний голос світової більшості” може змусити Путіна обрати мир, а не війну.

Причиною повідомлень анонімних російських джерел про нібито готовність президента РФ Володимира Путіна "заморозити війну" на нинішній лінії зіткнення є бажання господаря Кремля зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Таку причину заяв, які цитувало агентство Reuters, назвав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму дописі в мережі Х (Twitter).

"Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру в Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну", - пояснив він.

Водночас очільник МЗС упевнений, що тільки “принциповий і об'єднаний голос світової більшості” може змусити Путіна обрати мир, а не війну.

“Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться. І саме тому так важливо, щоб на ньому були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу. Коли весь світ висловить підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін також зробив чергову лицемірну заяву про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України.

Читайте також: