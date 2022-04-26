В Росії чоловік прийшов до дитячого садочка із рушницею та вбив двох дітей і виховательку

В Росії чоловік прийшов до дитячого садочка із рушницею та вбив двох дітей і виховательку

В Ульяновській області в Росії невідомий чоловік прийшов до дитячого садочка та почав стрілянину.

Він застрелив няню, двох дітей та себе.

Про це пишуть в російському телеграм-каналі “112”.

За попередніми даними, невідомий чоловік прийшов до дитячого садочка “Рябина” та з рушниці вистрілив спочатку у працівницю, яка вийшла на ґанок, а потім в 5-річного хлопчика та 6-річну дівчинку. Діти у цей час відпочивали в своїх ліжках.

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Повідомляється, що в садочку не було охоронця. Замість нього там є “кнопка тривоги”. Що саме стало причиною того, що трапилося, зараз невідомо.

Нагадаємо, що українські десантники знищили підрозділ російських окупантів та їхню техніку.

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