В Ульянівській області "мобіки" влаштували протест, бо не отримали обіцяні Путіним гроші

В російській Ульянівській області понад 100 "мобіків" із Чувашії влаштували протест, бо так і не отримали обіцяних Кремлем виплат. Йдеться про 195 тис. рублів.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на правозахисний проєкт Gulagu.net.

Зазначається, що призовники заявляють, мовляв, відмовляються від участі у "спеціальній військовій операції", поки вони не отримають кошти, "обіцяні урядом на чолі з президентом Росії".

"Ми, ризикуючи власним життям, йдемо на вірну смерть для вашої безпеки та мирного життя! Наша держава відмовляється виплатити нам кошти у розмірі 195 тисяч карбованців, які нам обіцяв президент Володимир Путін! Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу, залишивши свої сім'ї без підтримки", - заявляють вони.

На відео мобілізовані скаржаться на те, що вони також не отримали одноразових виплат у розмірі 300 тисяч. Представники військкоматук це пояснили тим, що російські депутати відповідний законопроєкт у Держдуму внесли. Втім, він пройшов лише перше читання.

Втім, протест тривав недовго. Телеграм-канал "Сердита Чувашія" повідомив, що "мобіків" заспокоїли. Як саме, не відомо, але джерела ресурсу кажуть, що до навчального центру було направлено бійців ОМОНу та Росгвардії.

Особливості російської мобілізації

Диктатор Володимир Путін про часткову мобілізаю в РФ оголосив 21 вересня. За понад місяць в Міноборони заявили, мовляв, вдалося мобілізувати понад 300 тисяч осіб. Саме тому заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

Втім, американські аналітики повідомляють, що в агресорці Росії продовжується мобілізація, незважаючи на заяви влади. Наприклад, чоловіки продовжують отримувати повістки в Тюмені та Санкт-Петербурзі.

Слід зауважити, що мобілізація по-російськи має чимало "особливостей". Приміром, призовник з Кемеровської області вирішив знайти собі майбутню дружину через Інтернет, аби їй виплатили компенсацію, якщо він загине на війні. Знайти "другу половинку" йому вдалося.

Російські чоловіки не дуже охоче йдуть воювати. Саме тому в Рибінську Ярославської області силовики перекрили виходи заводу "Газові турбіни", аби виловити призовників та силою роздати їм повістки.

У Магадані повістку отримав чоловік, який через хворобу майже не може ходити. Для російського військкомату це не було переконливим , а тому після місяця навчань призовника відправили до Донецька.

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