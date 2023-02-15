В університеті штату Мічиган сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Підозрюваний чоловік втік із місця інциденту, вистрілив у себе, а згодом помер від отриманого вогнепального поранення.

В університеті американського містечка Іст-Лансінг штату Мічиган сталася стрілянина. Через дії озброєного чоловіка загинули троє студентів, поранені - п'ятеро.

Про це повідомляє Associated Press.

Слідчі з'ясовували, що 43-річний Ентоні Макрей влаштував стрілянину всередині навчального корпусу та студентської профспілки близько 20:30 вечора понеділка. Підозрюваний втік з місця події. Коли чоловіка розшукали поліцейські, він вистрілив у себе, а згодом помер від вогнепального поранення.

В університеті Мічигану сталася стрілянина

Інцидент стався напередодні п’ятої річниці трагічної події в школі Паркленду, у результаті якої загинули 17 людей.

Раніше ми повідомляли про стрілянину в американській школі в місті Де-Мойн, внаслідок чого загинули двоє учнів. Поліцейські затримали трьох підозрюваних.

Також ТСН.uа інформував про стрілянину в Парижі, через яку загинули двоє людей, а ще троє отримали важкі поранення.

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