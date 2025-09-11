В уряді Албанії посаду отримала модель ШІ: які обов’язки виконуватиме Дієлла

Модель штучного інтелекту Дієлла / © скриншот з відео

Албанія стала першою країною у світі, де посаду в уряді отримала не людина, а штучний інтелект. Віртуальна чиновниця на ім’я Дієлла (у перекладі з албанської — «сонечко») відповідатиме за сферу державних закупівель.

Про нове призначення повідомив у четвер, 11 вересня, прем’єр-міністр країни Еді Рама, пише Politico.

За його словами, Дієлла стане «слугою публічних тендерів» та забезпечить повну прозорість процедур.

Рама підкреслив, що тепер рішення про тендери ухвалюватимуться «поза міністерствами», а процес стане «100% некорумпованим і абсолютно прозорим».

«Це не наукова фантастика, а обов’язок Дієлли», — сказав він.

Штучний інтелект оцінюватиме тендерні заявки та зможе «наймати таланти з усього світу», що, за словами прем’єра, допоможе зруйнувати бюрократичні бар’єри та упередженість у держструктурах.

Призначення «віртуального чиновника» на посаду в уряді пов’язане з багаторічними проблемами Албанії у сфері корупції, особливо у держзакупівлях. Це питання неодноразово порушувалося Євросоюзом у щорічних звітах про верховенство права.

Громадяни країни уже знайомі з Дієллою через платформу e-Albania, яка об’єднує цифрові державні послуги. Вона навіть має власний аватар — молоду жінку в національному одязі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Еді Рама у липні 2025 року заявив про ШІ як інструмент для викорінення корупції та підвищення прозорості, заявивши, що ця технологія може стати найефективнішим членом уряду Албанії.