В уряді Німеччини пояснили, чому Пригожин зупинив свій заколот

На думку німецьких урядовців, Пригожин сподівався на більшу підтримку російських еліт, проте не отримав її.

У МЗС та Міноборони Німеччини вважають, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин зупинив заколот, бо сподівався на більшу підтримку в Росії.

Про це пише Der Spiegel.

Директорка МЗС Тьорвен Беллман (Tjorven Bellmann) і парламентська статс-секретарка міністерства оборони Сімтьє Меллер (Siemtje Möller) висловили припущення, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припинив похід на Москву, оскільки не отримав від російських державних сил очікуваної підтримки.

Водночас представники німецького уряду не змогли надати жодної інформації щодо змісту угоди між Кремлем і Пригожиним. Також їм невідоме місцезнаходження Путіна, міністра оборони Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова.

Комітети із закордонних справ та оборони Німеччини мають зібратися на спеціальне засідання на початку тижня й обговорити цю тему.

Нагадаємо, що вчора Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

За інформацією російських пропагандистів, переговори з Пригожиним вів колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Саме йому "пророчать" посаду міністра оборони РФ замість Шойгу.

Сьогодні, 25 червня, пресслужба ватажка "Вагнера"заявила, що Пригожин не виходить на зв'язок.

За інформацією пропагандистів РФ, під час "маршу на Москву" вагнерівці ліквідували не менше 13 російських військових. Це військовослужбовці, які знаходилися на бортах збитих літаків. ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.

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